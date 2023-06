«Todo lo lleva al sexo»: Compañeras de Fran Maira la hacen bolsa en Gran Hermano Chile

Desde que comenzó Gran Hermano Chile, Fran Maira se ha convertido en una de las participantes más queridas, gracias a su personalidad sin filtro, además de compartir con todos sus compañeros sin problemas y cooperar en la casa.

Pese a esto y aunque en el encierro también cuenta con gran popularidad, en las últimas horas, algunas de sus compañeras no dudaron en hacerla bolsa por una situación en particular. Resulta que algunas aseguraron que se sienten bastante incómodas con los comentarios cochinones que se manda de vez en cuando.

Las duras críticas al interior de Gran Hermano

«La Fran me cae increíble, la encuentro demasiado chistosa, simpática, pero sí me incomoda a veces como… hay situaciones que muy innecesariamente se sobresexualizan», comenzó señalando Alessia.

Mientras que sus compañeras de Gran Hermano afirmaron que «todo lo lleva al sexo», según consigna La Cuarta. «Podemos estar hablando de una silla y dice ‘ah yo tenía una silla igual y tiré’. Me incomoda».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que en otra conversación grupal, el tema de Fran Maira volvió a salir. «Ha habido situaciones de repente en las que alguien está contando algo y dice ‘ay, el pi… y la hue…’. Y torna de una historia seria a una talla sexual. Eso para mí es infantil porque cuando una persona está hablando algo, que no es sexualizado, y tú lo tornas sexual, es una falta de respeto».

Y la chiquilla no se quiso quedar callada, pues no de inmediato respondió a todos estos cuestionamientos. «Lo más importante, sea el comentario que te tires o lo que hables, lo importante es cómo tú seas de verdad como persona, tus creencias, tu corazón. Yo me quedo con eso. Por eso estoy tranquila».

Hay que recordar que Fran Maira se convirtió en la primera participante a la que le pidieron consentimiento, esto luego de que la pillaran a los besos junto a Lucas Crespo.