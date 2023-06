Sistema frontal en Santiago: Michelle Adam cuenta la firme sobre las próximas lluvias

En los últimos días, la noticia que se ha llevado todo el protagonismo es el sistema frontal que dejó fuertes lluvias en las zonas centro y sur de Chile. Y aunque muchos esperaban un respiro, de acuerdo a Michelle Adam, muy pronto se vendría uno nuevo.

Según lo mencionado por ADN.cl, la meteoróloga indicó que las lluvias seguirán de forma más frecuente, y que, a diferencia de otros años, no existiría la pausa que se veía respecto al frío o heladas tras las precipitaciones.

«Vienen más precipitaciones, no de las mismas características, pero sí continuará lloviendo. No tendremos ese típico descanso que uno veía, que tras las lluvias viene el frío o las heladas. Como eso no ocurrirá, hay que estar más alerta de lo normal» comentó.

Siguiendo por esta línea, Michelle Adam señaló que aunque ya se siente un poco más de frío «yo no me confiaría tanto, porque bajo esta condición, la tierra queda demasiado agrietada, no hay capacidad de absorción en ningún lugar, ni en la precordillera, ni en la cordillera, menos en los valles».

«Creo que se mantendrá el volumen de los caudales, es decir, irá bajando, pero a una tasa más lenta de lo que podría ser, porque como seguirán ocurriendo sistemas frontales, podría haber aluviones o deslizamientos de tierra, porque la tierra está muy blanda», lanzó la experta sobre el estado de los ríos.

¿Cuándo se viene el próximo sistema frontal en Santiago?

Por otro lado, Michelle Adam adelantó cuando se vendrán las próximas lluvias, asegurando que estas «no vienen con la isoterma cero tan alta, viene más baja, pero tampoco en niveles ideales».

«No se puede decir que todos los sistemas frontales vengan con esta característica, pero sí habrá un porcentaje mayor que llegará con temperaturas más elevadas, producto del fenómeno del niño» mencionó.

Cerrando con el tema, comentó que «entre el 2 y el 4 de julio viene un nuevo sistema frontal en la zona central».