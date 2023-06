Así fue el coqueto momento en Gran Hermano Chile cuando pidieron consentimiento a dos participantes

Gran Hermano Chile vivió este domingo su primera eliminación, con Benja Lagos abandonando el reality por votación popular. Aunque este momento no fue el único que se robó todas las miradas al interior de la casa estudio.

Resulta que la noche del viernes recién pasado, luego de la primera fiesta, cuando Fran Maira y Lucas Crespo decidieron compartir la cama y a pesar de que intentaron pasar tranquilos, de todas formas los pillaron besándose bajo las sábanas.

Aunque esta picarona situación, se vio interrumpida ni más ni menos que por el mismo Gran Hermano, pues a través de los parlantes, la voz por primera vez pidió que dieran su consentimiento para continuar en la que estaban.

«Lucas, Fran, recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor», se le escuchó decir, mientras que el resto de los participantes del reality no pudieron evitar las risas.

Como no quedaba otra, la nueva parejita terminó uniéndose a sus compañeros, riendo al destaparse. «No vale, un consentimiento que no ha pasado nada» lanzó Fran. Pese a esto, no siguieron con los besos y se dieron la espalda, aunque al rato los captaron durmiendo cucharita.

¿Por qué se pide consentimiento en Gran Hermano Chile?

Se debe mencionar que en Gran Hermano existen una serie de normas y condiciones que deben seguir los participantes para evitar ser expulsados. Una de estas, tiene que ver con el consentimiento al momento de mantener relaciones sexuales.

Para comenzar, se debe mencionar que todos los participantes tendrán la libertad de tener relaciones cuando ellos quieran. Sin embargo, si una pareja o trío o cuarteto, se encuentren a punto de darse a la pasión, deberán levantar la mano y dar su «consentimiento» a la voz de la casa donde se encuentran.

¿El objetivo? Que todo esté consensuado entre todas las partes y que no exista la posibilidad de un abuso. Por su parte, otras de las reglas que deben respetar los participantes de Gran Hermano Chile, es la prohibición de hacer acuerdos previos para las nominaciones.