Así fue el tenso cruce de Fran García-Huidobro con manager de Benja Lagos

La noche de este lunes, se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, donde Benja Lagos, el primer eliminado del reality, llegó hasta los estudios de CHV para hablar de su experiencia en el encierro y cómo ve al resto de sus compañeros.

Pero en medio de la conversación con el influencer, Fran García-Huidobro, panelista del espacio, se vio en medio de un tenso momento, luego de que cuestionara a la familia por no llegar a la jornada de eliminación. «¿Por qué no vinieron? ¿A dónde estaban anoche?».

«Anoche toda esta gente no estaba, no había nadie; ahora vienen ahí todos músculos y blablaba», continuó la Dama de Hierro, junto con mencionar que «Ayer qué estaba haciendo… ¿No estaban porque hoy era feriado?».

Frente a esto, es que los cercanos de Benja Lagos, aseguraron que estuvieron presentes la noche de su ingreso a Gran Hermano, pero que «nosotros no estamos tan acostumbrados a la exposición».

El encontrón de Fran García-Huidobro y su manager

En ese momento, que quien intentó tomar la palabra fue Danilo Rodríguez, amigo y el llamado «manager» del chiquillo. Pero antes de que pudiera hablar, Fran García-Huidobro le lanzó sin filtro «Aaah, ¿no les gusta la tele pero tiene manager? ¿Y el manager no vino ayer?», junto con un «fatal, no me llames».

A raíz de estas palabras, Danilo aseguró que no llegó el domingo, ya que se enfocaba en el «show», mientras que el lunes «era para el Benja». A lo que la panelista le dijo que «estoy muy vieja para excusas tan baratas» y que «soy una perra mayor».

«Para mí la televisión no es una basura; es mi trabajo», continuó Fran García-Huidobro haciendo referencia a los dichos que se mandó Lagos hace poquito. «Preocúpate de tu representado, que estaba botado anoche en Gran hermano».

Por último, la actriz no se guardó nada y lanzó que «tú también entraste a un reality (Amor a Prueba)», además de mencionar que «no voy a estar discutiendo con los familiares de los participantes cada vez que vengan».