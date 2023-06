«Me entrego a lo que pueda pasar»: Aylén Milla se confiesa sobre la dura etapa que vivirá con su cáncer

Unas semanas atrás, Aylén Milla confesó que la diagnosticaron de cáncer de mama en noviembre en pasado. Desde ese momento que se ha dedicado a compartir detalles de su tratamiento y a responder las dudas de sus seguidores que pueden estar pasando por lo mismo.

Es en este contexto que la argentina conversó con Chilevisión Noticias, donde se confesó sobre los difíciles momentos que se vienen en su tratamiento y la rabia que siente por las injusticias que viven muchas mujeres que esperan un diagnóstico.

Para comenzar, Aylén Milla revela que los primeros síntomas los sintió en abril del 2022. «Me palpaba algo súper duro, súper notorio. Por un periodo pensé que era nada, lo asocié con pastillas anticonceptivas».

De todas formas, decidió ir al médico, quien para su sorpresa le dice «que no era nada. Que se va a desaparecer solo. Y no me dio la orden para hacerme el examen». Pese a esto y con el paso del tiempo, el bulto seguía ahí, así que decidió hacerse la mamografía.

Y aunque en el examen no aparecía nada extraño, seguía palpándose algo en el pecho. Así que solo recién tras una biopsia y otros estudios se pudo confirmar que era cáncer de mama, recién en noviembre. «Era grado dos, pero triple negativo, que significa que puede avanzar muy rápido».

«Lloré, no pude dormir, estaba sobrepensando todo (…) No me esperaba enfermarme jamás. Era una persona muy sana. Difícilmente me resfriaba. Jamás esperaba un cáncer en mi cuerpo, y menos a los 32 años», confesó la ex chica reality.

Por lo mismo que tras el diagnóstico, comenzó a recibir quimioterapia, lo que la debilitó y le hizo perder su pelo y la debilitó. Proceso que terminó hace 15 días, por lo que ahora espera saber el resultado de nuevos exámenes y ver en qué está el cáncer.

El nuevo tratamiento que espera Aylén Milla

Es en este contexto que ahora una de sus mayores preocupaciones es la cirugía que tendrá, en la que podrían extirparle parte de una mama. «Hasta me he planteado bueno y si me saco las dos mamas de una vez y adiós problema. Y me dijeron ‘no, no es que le digas adiós al problema’. Entonces me entrego a lo que pueda pasar, que saquen una parte».

«Es que para las mujeres, que te afecte el pecho es algo súper delicado. Es algo muy femenino… sirven para amamantar, dar vida» mencionó.

Finalmente, Aylén Milla señaló que espera que todas las mujeres tengan la oportunidad de poder realizarse una mamografía sin la necesidad de una orden médica, tal como ahora lo permite la ley.

«Me da mucha pena saber que hay gente que muere de esto, porque tiene que esperar para pagar esto. Lo encuentro súper injusto (…) Ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a tratarse en tiempo, en forma y en un espacio adecuado» cerró.