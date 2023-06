Mauricio Flores confiesa el fuerte abandono de su padre: «Salió a comprar cigarros, no volvió nunca más»

La noche de este domingo se estrena el nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, donde Martín Cárcamo conversará con el reconocido comediante Mauricio Flores.

En la comodidad de su hogar, el ex integrante del dúo humorístico ‘Melón y Melame’ confesará sus mayores alegrías y penas, tanto familiares como artísticas. Especialmente hablará sobre de la ausencia de su padre biológico, quién lo abandonó sin siquiera conocerlo.

«Vivíamos con mi madre, mi tía y unos primos. Yo nací y salió a comprar cigarros, no volvió nunca más (su padre). Es que yo no conocí a mi papá. Yo antes decía que era hijo de madre soltera, y ahora me doy cuenta que no po’, soy hijo de un padre ausente», dirá Mauricio Flores.

En torno a este hecho, el ex ‘Morandé con compañía’ rememorará las preguntas que se hacía cuando pequeño, debido a la inexistencia de su padre. «Me empecé a hacer preguntas después cuando tenía 5 años… ¿Por qué yo no tengo papá como los demás? ¿Por qué mis primos tienen papás y yo no?», declarará el humorista.

Mauricio Flores sobre la lejanía con su padre

A causa de que jamás conoció a su padre, el artista señalará que no sentía nada por él, ni odio ni amor. Es más, Martín le preguntará si sintió algo cuando le comunicaron que había muerto, a lo que Flores exclamará lo siguiente: «Te voy a ser bien sincero. Espero que no suene cruel, pero no. Es que si yo no lo conocía. No es que yo le ando deseando mal a alguien, que se muera o sea indiferente, pero esa es la palabra, ‘indiferencia’. Yo no lo tenía odio, porque nunca estuvo conmigo, ni menos amor, porque nunca lo conocí».

En otro aspecto, el hombre detrás de ‘Tony Esbelt’ sorprenderá a Cárcamo con una particular revelación. Esto, porque confesará que tiene un don del cual no muchos saben. «A mi Dios me dio un don, el cual yo se lo pedí que me lo quitara. Yo estaba con personas, les tomaba la mano y sabía lo que estaban pensando y lo que necesitaban, y veía cosas que iban a pasar. Y eso me angustiaba, me mostró muchas veces cosas malas que le iban a pasar a la gente. Me angustiaba, porque cuando veía cosas malas, decía ‘¿cómo se lo digo?, si le va a pasar igual’», detallará Flores.

Aquella habilidad se la demostró a su esposa, Ximena, cuando ella necesitaba sábanas para su hija, y sin decírselo, Mauricio llegó con las sábanas como regalo. Es más, el comediante apuntará que un día le dijo a su señora: «tú y yo vamos a estar juntos toda la vida. Vamos a tener un hijo y se va a llamar Diego». Actualmente tienen a su hijo Diego, de 21 años de edad.