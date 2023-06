«Todo ser humano siente miedo»: Perla Ilich preocupa al anunciar complicada operación

A pesar de que lleva un buen tiempo alejada de la televisión, de todas formas Perla Ilich cuenta con un número importante de seguidores que están más que atentos a todo lo que publica en su día a día en Instagram.

Es en este contexto que recientemente dejó más que preocupados a todo su público, luego de confirmar que tenía que someterse a una complicada operación. Por lo mismo que recurrió a sus redes sociales para agradecer todo el cariño que ha recibido en el último tiempo.

«Hoy solo quiero agradecer a Dios por todo lo que hace en mi vida. Estoy próxima a una operación de nódulo a mis cuerdas vocales», comenzó escribiendo la chiquilla, junto con agregar que «todo ser humano siente miedo y lo siento, pero sé que, una vez más, Dios hace cosas buenas en mi vida».

Para cerrar, Perla Ilich comentó que «Agradezco también a cada uno de ustedes por el amor, cariño y mensajes. Muchos ni siquiera me conocen en persona, pero aun así, he visto más mensajes buenos de ustedes que de mis propios amigos. Gracias por eso, mi gente».

Perla Ilich y la reflexión por su cumpleaños

Hace unas semanas, la gitana celebró sus 31 añitos, por lo mismo que decidió publicar una sentida reflexión sobre estos últimos 12 meses de vida. «Agradezco infinitas a Dios por el trabajo que me dio en su momento, porque lo bueno de la televisión son ustedes, la gente que me sigue sin conocerme en persona, las que me comentan y aconsejan solo por cariño».

«Espero cada día ser mejor persona. Muchos de ustedes me conocen desde los 17 añitos, hoy ya son 31 y hemos construido una hermosa historia, los amo», continuó Perla Ilich, agradeciendo por el amor que le entregan sus más de 787 mil seguidores.