Mauricio Flores confirma gran noticia sobre su hija: «Queda mucho camino por recorrer»

A fines de marzo, Mauricio Flores dio a conocer una de las noticias más difíciles de su vida: Su retoña de 25 años, Danika, sufrió un accidente cerebrovascular, que la tenía en coma y conectada a ventilación mecánica.

Y luego de pedir constantemente oraciones y buenas vibras por la joven, 25 días después logró despertar, comenzando con el proceso de recuperación. Con el humorista agradeciendo a todos sus seguidores por el apoyo en estos difíciles días.

Es en este contexto que ahora, Mauricio Flores volvió a entregar una excelente noticia sobre el estado de su retoña. «Después de 50 días en la Clínica, entre UCI y UTI, pasando 4 veces por pabellón, hoy mi hija está de vuelta en casa» comenzó escribiendo en Instagram.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Gracias al Milagro concedido por el poder de la oración que ustedes con amor realizaron por mi hija y que Dios escuchó y guio al gran equipo médico para llegar hasta este resultado y que con cariño despidieron en su alta a mi princesa».

Eso si, a pesar de la excelente noticia sobre la salud de su hija, el comediante reveló que aún «queda mucho camino por recorrer en su recuperación», además de mencionar: «Pero estamos confiados que todo saldrá bien… Infinitas Gracias».

Mauricio Flores se confiesa por el accidente de su hija

La jornada de este viernes, Mauricio Flores estuvo invitado a Podemos Hablar, donde habló en exclusiva sobre lo que sintió tras el accidente de su hija. «Cuando salió el médico a conversar con nosotros nos dijo que mi hija tenia 15% de posibilidades de vivir» señaló.

Junto con esto, el comediante reveló que «para graficarlo como yo lo sentí, es como si a mi hija la hubieran desenchufado y después vuelto a enchufar un mes después, porque ella despertó y sabía su nombre, pero cuando le preguntaron qué día era ella dijo 27 de marzo».

«Ella despertó revelándose contra la situación, diciéndole a su mamá ‘por qué no me dejaste morir, yo no quiero vivir así’. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto, y el que ahora es mi yerno jugó un papel fundamental» mencionó.