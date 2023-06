«Me sentí triste al principio»: la sincera reflexión de Arenita al anunciar que está embarazada

Arenita ya no vive en Chile, pero sigue siendo una persona de gran interés para los cibernautas nacionales, quienes siguieron sus pasos y que ahora fueron sorprendidos con una gran noticia.

La ex Yingo de nombre Natalia Rodríguez aprovechó el primer episodio de su podcast «Chao! Me largué» para contar que está embarazada a través de una sincera reflexión.

Recordemos que fue a fines del año pasado cuando Arenita tuvo que ser operada de emergencia debido a un embarazo ectópico (cuando el óvulo fecundando queda atrapado en la trompa de falopio). Esto le trajo complicaciones de salud en ese momento y le tuvieron que remover su trompa de falopio derecha.

¿Qué dijo Arenita sobre su embarazo?

«Quería contarles algo que me tenía bien guardado y en secreto. Seré mamá, si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo lo permite, obviamente», partió diciendo la ex Yingo, según consignó Radio ADN.

Asimismo, la chiquilla radicada en Dinamarca entregó detalles de su actual embarazo. «Ahora está el embarazo bien situado en el útero, y todo está bien por el momento. Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia», reveló Natalia Rodríguez.

«No sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo, me sentí triste al principio, porque tú sabes que tu vida cambiará, y a pesar de que fue mi decisión, es un proceso en el que vas a dejar de ser tú, una parte de ti muere, ya dejas de ser lo más importante», continuó señalando Arenita.

Para continuar con sus declaraciones, la ex chica de programas juveniles confesó: «dejé mis caprichos y gustos, dejé de ser lo más fundamental en mi vida, porque viene un ser que necesita 100% de mí, que me cuide tanto físicamente y psicológicamente», manifestó la querida ex Yingo.