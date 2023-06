Karol G llega con «WATATI», su nueva canción para la película de Barbie

El pasado 25 de mayo se anunció el soundtrack oficial de la nueva película de Barbie, entre las que se encuentra como única representante de habla española, Karol G, quien tendrá su propia canción en la cinta.

Hablamos de ‘WATATI’, interpretada por la colombiana junto a Aldo Ranks. El tema ya está disponible en el canal de YouTube con el audio oficial que suma más de 303 mil vistas. Además, ya se puede escuchar en todas las plataformas musicales.

Se debe mencionar que el estreno de Karol G fue precedido por el primer sencillo oficial de la banda sonora. Este es ‘Dance The Night’ de la superestrella mundial, Dua Lipa, quien también hace una aparición especial en el film.

Karol G y su dura crítica a GQ

Hace unas cuantas semanas, estuvo en el centro de la polémica, luego de protagonizara la portada de la conocida revista GQ, pues tras el lanzamiento de la publicación, compartió un posteo en Instagram, donde crítica el exceso de edición en la foto que usaron para esta.

«Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural» comenzó señalando la colombiana.

Siguiendo por esta línea, agregó que «agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios».

«Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad» cerró Karol G.