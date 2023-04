Karol G sorprende al revelar desconocido vínculo de Pablo Escobar con su familia: «Le cambió la vida»

Como te hemos contado, Karol G es una de las cantantes latinas más exitosas del último tiempo, pues gracias a sus recientes lanzamientos la rompió no solo en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo, logrando colaboraciones con artistas como Shakira.

Es en este contexto que la Bichota dio una entrevista a la prestigiosa revista GQ México, en la que se confesó sobre distintos temas, pasando por su carrera musical, su vida privada y lo que espera de aquí a futuro.

Y sin duda que uno de los temas que más llamaron la atención se relacionan con su infancia en Colombia, pues la chiquilla creció en Medellín durante los 90, época en la que Pablo Escobar tenía la mayoría de sus operaciones en dicha ciudad.

Por lo mismo que Karol G sorprendió al confesar una peculiar anécdota que su familia vivió con el llamado «patrón de mal», a pesar de que ya vivían en alarma constante por la situación del país cafetero en esa época.

Resulta que antes de que ella naciera, su mamá trabajaba como mesera en un restaurante y una noche el mismísimo Pablo Escobar llegó a cenar «y le dejó una propina que le cambió la vida y que ayudó a la familia a recuperarse económicamente».

Junto con esto, Karol G quiso hablar del «estigma» que se tiene sobre su país, con muchos pensando «que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas», asegurando que «y no, esa época ya pasó».

Por otro lado, la colombiana mencionó que hay algunos que todavía le habla de Pablo Escobar: «La gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño».

Karol G y su crítica a GQ

Se debe mencionar que tras el lanzamiento de la publicación, Karol G compartió un posteo en Instagram, donde crítica el exceso de edición en la foto que usaron para la portada.

«Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios».