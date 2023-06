Ignacia Michelson se manda clara respuesta por rumores con Marcianeke: «Para que no me pregunten más»

En los últimos días, la noticia farandulera ha sido sin duda el fin de la relación de Ignacia Michelson y Marcianeke, esto luego de que se dejaran de seguir en redes sociales y el artista urbano borrara todas las fotos que tienen juntos.

Por lo mismo que muchos de los seguidores de la chiquilla no han dudado en preguntarle si acaso existen chances de reconciliación. Lo que ya respondió hace poquito en medio de una sesión de preguntas y respuestas.

«Hay alguna posibilidad de que el Matías (Marcianeke) y tu arreglen sus diferencias. O sea lo que haya pasado entre ustedes», le consultó uno de sus seguidores en la red social. Frente a lo cual, no dudó en salir a responder que «siempre existe la posibilidad. La tierra como la vida es redonda».

Pero a pesar de que ya dio una clara respuesta sobre su situación, los usuarios siguieron preguntando por su romance, por lo que Ignacia Michelson tomó una de estas últimas consultas para ya terminar con todas las especulaciones. «Terminaste con Marcianeke? Se veían felices y que se adoraban… Le hacías bien».

«Si terminamos, para que no me pregunten más. Tal vez ahora está lo suficientemente bien para poder estar solo» escribió la DJ junto a una postal en la que aparece posando con un vestido blanco.

Ignacia Michelson y su «palo» para Marcianeke

Hay que destacar que Ignacia Michelson no ha parado de subir publicaciones de fotos suyas con importantes reflexiones personal. Esto todo comenzó después de la muerte de Galee Galee, la que afectó mucho a Marcianeke, quien sigue lamentando mucho la partida de su amigo y colega en la escena urbana.

«Le gusto a la gente rara», comienza señalando en una de sus recientes publicaciones, lo que fue acompañado por un extenso mensaje.

«Yo le gusto a la gente rara. A los locos que no se cansan de tener esperanza, le caigo bien a esos seres que andan buscando todo sin encontrar nada, a los que pasan y no se quedan, a los que llegan y sin temor te muestran lo que son porque no les importa lo que alguien diga de ellos», escribió la ex chica reality en la bajada de una de sus recientes publicaciones de su cuenta.