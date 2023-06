Anita Alvarado deja la escoba con video de su hijo pidiendo perdón por hacer bullying

No cabe duda que Anita Alvarado tiene la grande entre sus seguidores de Instagram, esto luego de que publicara un video en el que uno de sus hijos aparece pidiendo disculpas a uno de sus compañeros de colegio por hacerle bullying.

En el registro se puede ver al pequeño más que arrepentido por sus acciones, además de sentirse «cruel y mal amigo». Mencionando que el otro menor era una muy buena persona, pues ya lo había perdonado en el pasado.

Para acompañar el video, Anita Alvarado escribió un directo mensaje explicando lo que había ocurrido: «No quiero ser una mamá que ve pero se hace la ciega, esta es una carta escrita por mi hijo después de una larga conversación con él que mañana se la leerá a su compañero al cual humillo».

«No permitiré que ni uno de mis hijos sea cruel sin un motivo, si hoy que tiene 12 años y no freno sus conductas, en unos años más seguirá cometiendo los mismos errores o peores haciendo sufrir a más personas, así empieza el bullying, no acepten el bullying ni lo defiendan solo porque son sus hijos!», agregó en la publicación.

De todo le dijeron a Anita Alvarado

Es a raíz de esta situación que en cosa de minutos, la Geisha recibió decenas de mensajes por parte de sus seguidores, en especial muchas mamás, las que aseguraron que si estuvieran en esa posición harían lo mismo.

«Lindooooo ❤️ y tu linda Anita tremenda mamá!»; «Grande Anita, ojalá que todas las mamis enseñarán buenos valores desde casa y así sería más fácil la tarea para l@s profes. Gracias por contribuir a formar buenas personas en este mundo a veces tan poco empatico y solidario»; «Qué bien educar Anita Alvarado, te felicito ❤️»; «Excelente Anita yo haría lo mismo con mis hijas» y «Excelente madre enseñando valores a sus hijos» le dejaron.

Aunque a algunos seguidores, no les gustó para nada que decidiera exponer de esa forma al niño, considerando que tiene 12 años. «No era necesario exponer a tu hijo en Instagram, todavía no aprendes que son niños y no tiene por qué pasar por esto. Él debió haber pedido disculpas personalmente y arreglar las cosas con su compañero» o «Creo que no deberías exponerlo a todo Chile 🙁 es un niño».