«Él es dueño de hacer lo que quiera con su vida»: Diana Bolocco sobre polémica de Máximo Menem

Hace unas semanas, la prensa trasandina salió a especular y publicó que Máximo Menem habría decidido cambiarse el apellido paterno, por lo que legalmente su nombre sería Máximo Bolocco: como se tiene en su perfil de Instagram. Dado esto, su tía Diana Bolocco le hizo saber que en cualquier decisión que él tomara, lo apoyaría.

El hijo de la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, a sus 19 años está muy enfocado a sus estudios. Sin embargo, las invitaciones para los eventos son constantes. El último evento al que asistió Máximo fue el lanzamiento de un perfume de Ralph Lauren en el centro Botánico.

Máximo Menem y los dichos argentinos

Precisamente, en la última participación de un evento que estuvo: le consultaron por sobre los rumores en la prensa trasandina sobre su cambio de apellido. «Los argentinos agarran papa con todo, están mintiendo porque no, no me los he cambiado», «Nunca me cambié el apellido» dejando en claro su posición.

En ese contexto, algunos medios de prensa argentinos como «Gente» y «Caras» aseguraban este cambio de apellido legal.

«Nunca me cambie el apellido», dijo Menem a Las Últimas noticias. «Sigo siendo Máximo Menem Bolocco, y voy a ser así el resto de mi vida, solo que me siento más representando por el apellido de mi madre, que me crio, siempre ha estado ahí para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida», cerró con LUN.

Diana Bolocco y su postura frente a la decisión de Máximo

En una conversación con La Hora, la animadora de Gran Hermano señaló que «a Máximo lo amo, porque bueno, es mi sobrino y mi ahijado, y es un ser humano increíble. Es una persona súper sensible, muy empático, me encanta ver el hombre en que se va convirtiendo».

En esa misma línea, Diana afirmó que «lo encuentro maravilloso. Él es dueño de hacer lo que quiera con su vida, con su nombre y la familia está para apoyar, no para cuestionar».