«El único que cagó la foto»: Hacen pebre a Pailita en publicación de Marcianeke junto a Ñengo Flow

Hace un buen tiempo que Pailita se ha visto en el centro de las críticas por distintos temas. Ya sea por la polémica con su ex polola Skarleth, su enojo con Fabrizio Copano en el Festival de Viña, o la detención que protagonizó unas semanas atrás.

Resulta que el chiquillo estaría perdiendo el cariño del público, tal como quedó demostrado en la última publicación de Marcianeke en Instagram, donde compartió una foto, luego del concierto de Ñengo Flow en Chile, el pasado sábado 24 de junio.

El intérprete de ‘¿Qué Pasa?’, publicó un registro en el que aparece con Ñengo Flow, John Jay, Darkiel y Pailita. Junto con esto, y para acompañar el posteo, agregó el mensaje «LA FAMILIA 🇨🇱REALG4LIFE🇵🇷».

Como era de esperar, en poco tiempo recibió más de 133 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, aunque la mayoría de ellos eran solo críticas y burlas en contra del artista urbano que se presentó este año en Lollapalooza Chile.

«Era Pablo Chill-e no el perkin de Pailita y su mamita». «vo no soy vio». «El único que cago la foto el paila ese 🤣». «Todo bien hasta que vi al paila». «Pailita sal de ahi, esa no es tu familia 🤣». «Pailita, no pega pana con ellos, el pinturita». «Pero Pailita no es g es más como Maluma». «No te juntes con el Pailita Mati». «el más fome xd djdjjdd 😂». «Pailita no encajas en la foto», son solo algunos de los mensajes que le dejaron.

La respuesta de Pailita a su ex

Hay que recordar que unos días atrás, quedó la grande en el mundo del espectáculo, luego de que Skarleth, hablara en Gran Hermano por primera vez en profundidad sobre su relación con el chiquillo, contando detalles de su quiebre.

Frente a esto, es que Michael Roldán se comunicó con él, para conocer su lado de la polémica. «Hermanito, eso no es tema para mí. Ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí es tema superado. Que le vaya bacán nomás, acá no se le desea maldad a nadie» señaló.