«Ella verá cómo quiere quedar»: la tajante respuesta de Pailita tras declaraciones de Skarleth en Gran Hermano Chile

La fallida relación entre Pailita y Skarleth Labra ha sido tema de conversación desde que se supo que la chiquilla entraría al reality y por sus primeras declaraciones en el reality.

Es por eso que el periodista farandulero Michael «guaguito» Roldán se puso en contacto con el artista urbano. Esto con el objetivo de conocer su reacción ante las palabras de la joven de 18 años durante su primer día en el programa de Chilevisión.

«Hermanito, eso no es tema para mí. Ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí es tema superado. Que le vaya bacán nomás, acá no se le desea maldad a nadie», manifestó Pailita, según señaló «guaguito» a través de la pantalla chica.

Asimismo, el cantante chileno dijo: «obviamente es fome que hable de mí, porque no le encuentro sentido, si ya pasó y está pololeando», agregó el artista urbano previo a rematar sus declaraciones, diciendo: «cada persona demuestra cómo es con sus actitudes», sostuvo Pailita según leyó el periodista farandulero.

¿Cuál fue la razón del quiebre entre Pailita y Skarleth?

«Terminamos porque él empezó a viajar y ahí como que ya se perdió el enfoque de la relación. Ahí pasamos como de estar 5 meses yo todo el día en su casa quedándome a dormir, a no verlo en 30 días y después verlo 5 días, después se volvía a ir», relató la chiquilla en Gran Hermano Chile.

«Después los mensajes ya eran menos, te llegaban poquitos. Era como un ‘Hola, ¿cómo dormiste?’ y ya nada» agregó la joven en el reality de CHV.

Por otro lado, Skarleth aprovechó de hablar sobre cómo se sintió ella con el quiebre. «Yo estoy orgullosa de mí porque superé una relación que de verdad me costó dos años superar. Como que yo necesitaba amor, necesitaba cariño. No era como un pololeo, era como estar con alguien con la palabra pololos, pero tú no recibes amor. (…) Cuando los hombres te tienen ya como que te descuidan».

Cerrando el tema, no dudó en lanzar un palo a Pailita. «Yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida, la fama, la plata y las mujeres en general. Entonces él no sabe estar en una relación estable».