El cariñoso mensaje de Pancho Saavedra a Marisela Santibáñez tras crueles palabras del pastor Soto

La tarde de este miércoles, el Pastor Soto llegó hasta el Congreso, donde agredió a un grupo de diputadas oficialistas, en un tenso momento que terminó con la intervención de Carabineros, los que se llevaron al hombre.

Es en este contexto que uno de los momentos que causaron indignación transversal. Es cuando el autodenominado líder religioso le cuestionó a Marisela Santibáñez que la muerte de su hija había sido culpa de sus decisiones en política.

Frente a estos dichos, la parlamentaria no pudo evitar romper en llanto y entregar un fuerte mensaje en la cámara. «Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política», comenzó señalando.

Junto con lo que Marisela Santibáñez agregó: «Si ustedes, como Cámara de Diputadas y Diputados, no me protegen, me voy a tener que proteger sola. Me voy a tener que proteger con mi gente».

«Y si llego a salir de esta Cámara porque cometo un delito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron» cerró sus palabras.

Como era de esperar, de inmediato recibió todo el apoyo no solo de sus colegas, sino que de varios personajes del espectáculo, siendo uno de estos Pancho Saavedra, quien no dudó en compartir una sentida publicación.

El emotivo mensaje de Pancho Saavedra a Marisela Santibáñez

Por medio de Instagram, el locutor de Radio Pudahuel, publicó una foto en la que aparece junto a Marisela Santibáñez, a la que le dedicó unas bellas palabras, además de criticar sin filtro la labor del Pastor Soto.

«Querida Marisela, te abrazo con todo mi corazón. Nadie puede jugar con la memoria de nuestra Rafita», comenzó escribiendo. Junto con agregar que «espero de corazón que el Congreso completo, independiente de los colores políticos, se cuadren y denuncien».

Siguiendo por esta línea, Pancho Saavedra agregó: «Ese ‘pastor’, Javier Soto, no representa a nadie que realmente ame a Dios. Es un ser peligroso, que debiese ser juzgado y alejado de todo».

«Basta de odio, de pestilencia y de seguir soportando tantas agresiones y brutalidades. Aquí estoy siempre, amiga mía», cerró el próximo animador del Festival de Viña.