«Digan de mí lo que quieran»: Marisela Santibáñez rompe en llanto tras crueles comentarios del pastor Soto

Una violenta situación se vivió la jornada de este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas, luego de que el pastor Soto, llegara hasta las inmediaciones y protagonizara un altercado con unas diputadas oficialistas, en el que debió intervenir Carabineros.

Es en este contexto que el autodenominado líder religioso le habría dedicado unas duras palabras a Marisela Santibáñez. Haciendo referencia a que el fallecimiento de su única hija habría tenido relación con sus apoyos en la política.

Hay que recordar que la pequeña Rafaela murió en 2011, cuando tenía tan solo siete años, a causa de una fulminante leucemia. Por lo mismo que la diputada la recuerda cada vez que puede con emotivas publicaciones y mensajes.

Por lo mismo que a raíz los crueles dichos del pastor Soto, Marisela Santibáñez no pudo evitar romper en llanto. Debiendo ser consolada por sus colegas en la cámara.

Ya pasados unos minutos de este tenso momento, es que la parlamentaria envió un fuerte mensaje. «Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «si ustedes, como Cámara de Diputadas y Diputados, no me protegen, me voy a tener que proteger sola. Me voy a tener que proteger con mi gente».

«Y si llego a salir de esta Cámara porque cometo un delito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron» cerró Marisela Santibáñez.

Respaldo transversal a Marisela Santibáñez por dichos del pastor Soto

Posteriormente, a través de Twitter, la diputada Camila Rojas escribió que «el autodenominado ‘pastor’ Soto es un misógino-acosador, hoy le ha faltado dolorosamente el respeto a nuestra compañera Marisela Santibáñez».

Junto con lo que agregó: «¿Quién lo mantiene? Se mueve entre La Moneda y el Congreso con sus mensajes de odio y fanatismo. Es un peligro».

Mientras que Ana María Gazmuri escribió por su parte «el Pastor Soto es un delincuente; brutalmente increpó a nuestra compañera, la diputada Marisela Santibáñez, violentando la memoria de su hija. Indignante y doloroso».