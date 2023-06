Ignacia Michelson confirma quiebre con Marcianeke y cuenta la firme de posible reconciliación

En los últimos días, Ignacia Michelson y Marcianeke han estado en el centro de la noticia, luego de que comenzaran fuertes rumores del fin de su relación. Esto luego de que se dejaran de seguir en redes sociales y el artista urbano borrara todas su fotos juntos.

Desde ese momento que la chiquilla se ha dedicado a compartir varias indirectas, dejando en claro que ya no sigue con su amorcito, mientras que muchos de sus seguidores no han dudado en pedirle que vuelvan, pues estaban encantados con ellos como pareja.

Es frente a esto que terminó chata de los comentarios, así que no dudó en salir a responder sin filtro, afirmando que «se me olvidan que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben. Somos humanos todos cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea».

Tras esto, Ignacia Michelson compartió un nuevo mensaje en el que dejó más que claro algunos de los motivos que los llevaron a terminar. «Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera».

Ignacia Michelson y la posible reconciliación con Marcianeke

Y durante la noche de este miércoles, la ex chica reality hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde un usuario no dudó en preguntarle por su quiebre. «Hay una posibilidad de que el Matías (Marcianeke) y tu arreglen sus diferencias, o sea lo que haya pasado entre ustedes».

Frente a esto, Ignacia Michelson no tardó en señalar que «Siempre existe la posibilidad, la tierra como la vida es redonda».