«Cómo tratarlo como a un niño»: La emotiva reflexión de Karen Bejarano sobre su hijo

Karen Bejarano no lo ha pasado muy bien en las últimas semanas, pues se vio envuelta en el centro de la polémica, luego de que le dedicara un duro mensaje a su mamá en el Día de la Madre, frente a lo que su hermana salió a tratarla de «mentirosa».

Y ya pasados un tiempo de esta compleja situación, es que ahora la cantante compartió en Instagram una emotiva reflexión dedicada ni más ni menos que a Guillermo, el hijo que comparte con su esposo, Juan Pedro Verdier.

Acompañando una serie de fotos del adolescente, Karen Bejarano comenzó escribiendo: «Cómo alguien tan chico puede ser tan grandioso? 💞 Es una pregunta que no me dejo de hacer. De él, he aprendido las cosas más importantes de mi vida y la mayor parte del tiempo me hace ver diferentes perspectivas de un mismo asunto, me obliga a pensar más allá de lo común… me incita a salir de la caja».

«Entonces… Cómo tratarlo como a un niño, si es un maestro? Los niños vienen a enseñarnos más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos y eso de que somos los padres y tenemos la razón solo por serlo, es una burrada» continuó la ex chica Mekano.

Karen Bejarano y su mensaje sobre la crianza de los hijos

Junto con esto, mencionó que «Claramente somos seres humanos dañados y lamentablemente cuando no tomamos la decisión de sanarnos para poder guiarlos bien comenzamos a intoxicarlos con nuestras propias carencias y los transformamos muchas veces en seres frustrados que no dan la talla de nuestras expectativas… mal ahí gente, mal ahí!».

«Como padres que somos, los invito a escucharlos más! Ellos tienen respuestas sanadoras que pueden ayudarnos a ver con mayor claridad la verdadera felicidad. Por algo Jesús decía: sean como niños!», agregó Karen Bejarano.

Para cerrar, le dedicó unas palabras directas a su retoño: «No dejemos de jugar, reír, asombrarnos, ensuciarnos, aprender, dormir siesta, buscar abrazos y ser curiosos. Gracias Guille querido por ser mi maestro en este vida. Te amo mutisimo!!».