La potente reflexión de Karen Bejarano tras dichos de su hermana: «Me tuvieron silenciada»

Karen Bejarano impactó durante el fin de semana con un potente mensaje del Día de la Madre, en el que le dedica unas duras palabras a su mamá, acusándola de no estar con ella durante sus momentos más complicados.

«Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones», es parte de lo que escribió en un posteo que ya no está disponible.

Tras esto es que Charlot, la hermana de Karen Bejarano, no tardó en recurrir a sus redes sociales para responderle sin filtro, afirmando que «actualmente mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace década».

Junto con esto, la joven escribió: «Ella insiste en manchar el nombre de mi madre, con mentiras. Sí, mi hermana tiene un problema real con la mentira. No ahondaré en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre».

Es en este contexto que la cantante subió una historia a Instagram, en la que hace una fuerte reflexión sobre lo que ha vivido, y respondiendo a los dichos de su hermana, sin nombrarla directamente. «Cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví», comenzó escribiendo.

El potente mensaje de Karen Bejarano

Siguiendo por esta línea, Karen Bejarano agregó: «El miedo a ese cuestionamiento, la culpa por callar y la vergüenza de lo que pasé, me tuvieron silenciada durante 27 años, pero lo único importante es que pude hablarlo y comencé mi proceso de sanación».

«Que me cuestionara gente que no les caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se me estén tirando como si fueran descalificativos o insultos, solo con el fin de invalidar lo que tuve que vivir» continuó.

Además, señaló que «mi misión en esta vida es que todos aquellos que callan los abusos por miedo, vergüenza o la razón que sea, ¡no lo hagan más! Porque hablar sana y libera, y una víctima de abuso no tiene porque vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o la invalide».

«No me silenciarán en mi proceso de sanar y no pararé de poner este tema en la discusión pública porque soy una persona pública y tengo una responsabilidad social con la gente, y seguiré hasta que todos podamos educarnos en empatía, sororidad y tengamos acceso a salud mental digna y de calidad» lanzó Karen Bejarano.

Para cerrar, la influencer afirmó que «si piensan que quiero llamar la atención… ¡sí, quiero! Pero no quiero llamar la atención de todos por narcisa. La verdad solo me interesa llamar la atención de aquellos que se sienten identificados con mi historia o parte de ella».

«Y si les resuena algo en su interior, haga algo por cambiarlo, porque su salud mental puede y debe ser mejor» concluyó.