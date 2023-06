Benjamín Vicuña se confiesa: «Es primera vez en mi vida que estoy solo»

La noche de este domingo, se estrenó un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, en el que Martín Cárcamo conversó con Benjamín Vicuña sobre distintos aspectos de su vida, pasando por sus relaciones amorosas, su familia y su carrera en la actuación.

Sobre su vida sentimental, Benjamín sostuvo que se encuentra en un estado diferente y desconocido para él. «Es primera vez en mi vida que estoy solo, de estar soltero. Desde que soy chico, desde los 16 o 17 años siempre pololeando, después estuve 10 años, después 7 años. Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para poder empezar algo».

Junto con esto, afirmó que está encontrándole el valor a estar solo. «Así como muchas cosas de la vida en pareja son espectaculares, como compartir vida, viajes y experiencia de la mano, a veces estar solo te hace dialogar contigo mismo», sostuvo sobre su estado actual. Sin embargo, el actor sabe que tarde o temprano volverá a formar pareja.

«En este momento, hoy y ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Pero sí pienso que la vida me va a llevar allá, a mi esencia, porque yo soy súper parejero, me gustan las cosas de a dos. Así como soy familiero, me gusta escuchar a los niños y que la casa esté llena de ruido, yo creo que voy a volver con todo a apostar todo o nada. No conozco otra forma de amar que no sea así, jugándosela con todo. Me encantaría ser más cuidadoso, un poco más egoísta y estratega, pero creo que la gracia del amor es eso», explicó.

Benjamín Vicuña se refiere a sus relaciones anteriores

Sobre sus dos relaciones anteriores, con ‘Pampita’ Ardohain y ‘China’ Suárez, el actor fue reflexivo. «Es imposible hablar de fracasos (amorosos) cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, seguir adelante. Te atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que quizás las cosas podrían haber sido de otra manera, pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho, más que para un ejercicio de madurez. No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso o de lo que no fue o pudo ser», dijo.

Asimismo, mostró orgullo por lo conseguido en esas dos relaciones, aunque finalmente no hayan funcionado. «Luché, me la jugué, aposté todo. En relación a otras deudas, cosas de madurez, de actitudes, de muchos errores. Sabemos que es parte de nuestras contradicciones y de nuestra naturaleza. Algunas veces se aprende, otras no. En mi caso, soy bastante humilde y ordenadito para eso, aprendo a lo que me duele y quema, y no vuelvo a quemarme. Tampoco voy a andar con un látigo», indicó.

Finalmente, consultado por Martín sobre qué no volvería a hacer si tiene otra pareja, Benjamín Vicuña contestó: «Lo que no volvería a hacer es lastimar, con alguna decisión o con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro a la hora de mirarse o reconocerse».