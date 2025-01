Plan de China Suárez de mudarse con su nueva pareja tendría furioso a Benjamín Vicuña

La China Suárez nuevamente generó controversia, esta vez con polémica decisión de mudarse a Turquía con su nuevo novio, el futbolista Mauro Icardi.

Según reportaron medios argentinos, los planes de la actriz de irse al viejo continente junto a los dos hijos que tiene con Vicuña habrían desatado la furia del actor chileno.

¿Cómo está llevando esta situación Benjamín Vicuña?

“Vicuña no está enfurecido, sino lo que sigue. El que está enojado con la China, el que le soltó la mano, el que dijo ‘hasta acá llegué’ fue Vicuña, que la frase que escuchó y que más le impactó y le dolió fue que su hijo duerme en una habitación de servicio”, explicó el periodista trasandino del programa Intrusos, Guido Zaffora.

Además, detalló que uno de los detonantes del malestar sería enterarse de que uno de sus hijos duerme en una habitación de servicio.

Por su parte, la periodista Yanina Latorre dio más detalles. Indicó que Suárez habría iniciado una negociación con Vicuña para llevar a sus hijos a Turquía.

“Ella le ofreció dejar de recibir los 4.000 dólares de cuota alimentaria si la deja mudarse con los niños”, explicó Latorre.

“Ella le dijo re textual, tras un ida y vuelta medio medio… ella se envalentona rápido. Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4.000 dólares y te ahorrás los colegios”, añadió la periodista sobre la negociación que tendría la expareja.

La oferta habría incluido que su pareja, el futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi, asumiera el cuidado financiero de los niños. Sin embargo, Vicuña no estaría dispuesto a aceptar el acuerdo y habría planteado un sistema de visitas compartidas de 15 días cada uno.

Este ofrecimiento del actor chileno desató un debate y reflexiones entre los panelistas del programa, preguntándose por “¿Y la vida, el colegio, la educación?”. Además, según ellos, el plan de Benjamín Vicuña “es una locura”.