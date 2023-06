«Hay una cofradía de personas»: Daniel Fuenzalida afirma que Mauricio Israel está involucrado en el fin de Me Late

No cabe duda que Mauricio Israel se ha convertido en uno de los panelistas más polémicos del momento, pues el panelista se ha visto envuelto en una serie de polémicas con distintas figuras de la farándula, e incluso con sus propios compañeros de ‘Sígueme y te Sigo’.

Es en este contexto que Daniel Fuenzalida conversó con Publimetro, donde se lanzó sin filtro en su contra. «Yo digo que debería estar fuera de pantalla, básicamente porque él no se ha tratado. Él tiene una rabia interna que de alguna manera lo hace cometer errores al aire. Tiene una impulsividad que es poco manejable, entonces le hace cometer errores como faltarle el respeto a las mujeres».

Siguiendo por esta línea, el locutor de Radio Activa, confesó que lo conoce desde sus tiempos en Chilevisión y que nunca tuvieron una buena relación. «Yo lo conozco a Mauricio de Chilevisión, él fue gerente comercial cuando yo estaba en el canal, me trató pésimo en esa vez. Y su control de impulso lo lleva a cometer errores como los que cometió conmigo el año pasado».

Daniel Fuenzalida filtra el supuesto motivo del fin de Me Late

Tras esto, Daniel Fuenzalida mencionó al medio antes nombrado, que Mauricio Israel lo habría contactado para amenazarlo por el contenido que hacían en Me Late, mientras el programa seguía siendo parte de TV+.

«Me acuerdo que el año pasado nosotros hicimos en el Me Late, una ‘Verdadera historia’ de él. Él vivía en Miami y él tenía comunicación con Luis Sandoval y a través de Luis Sandoval él me amenazó, mandó un mensaje diciéndome que si yo estaba seguro de lo que estaba poniendo al aire sobre él, porque él conocía al dueño del canal, entonces si yo seguía con esos contenidos, él iba a hacer cosas para que me pasara algo» aseguró.

Junto con indicar que «por eso, cuando él llegó al canal, yo siempre tenía mi resquemores. Y bueno, él es amigo de Gonzalo Cordero, el gerente de producción del canal y básicamente, sabemos lo que pasó con Me Late y eso tiene que ver con Gonzalo Cordero, tiene que ver con Mauricio Israel. Aquí hay una, hay una cofradía de personas».

Para cerrar, Daniel le dedicó unas palabras al ejecutivo del canal. «Creo que (Gonzalo) me ha andado pelando por ahí con algunos personajes de televisión y algunos ejecutivos del canal. Solamente yo puedo decir que cuando yo hable de Gonzalo Cordero, voy a hablar con creces y voy a hablar todas las cosas que sé e incluso lo que ha pasado con algunas animadoras de su canal y él. Hay cosas bien delicadas».