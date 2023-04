Christell Rodríguez se emociona con confesión: «Hubo un tiempo de mi vida en que no me reía»

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila, donde Christell Rodríguez vivió un especial momento al referirse a todos los cambios que ha pasado en su vida, luego de llegar a la fama con tan solo cinco añitos.

Resulta que tras bailar junto a su pareja, Luciano Coppelli, el tema ‘Uno los dos’ de Miranda, Sergio Lagos le mostró una foto de ella riendo en la portada de su primer disco de estudio. Instancia en la que no pudo evitar emocionarse.

«Estos últimos cuatro años he estado intentando volver a ser más de esta forma, no por lo inmadura, sino de actitud, ser yo completamente, disfrutar lo que hago, pasarlo bien y no temer ser tal cual era. En un momento de mi vida me perdí mucho, y me emociona porque recuerdo cuando me sentía mal conmigo misma», comenzó señalando Christell Rodríguez.

Siguiendo por esta línea, agregó en el programa de baile que «el año pasado cuando vine también me sentía diferente a como estoy hoy. Hubo un tiempo de mi vida en que no me reía».

Christell Rodríguez y las críticas a su físico

Como ya te hemos contado, la cantante en varias ocasiones no ha dudado en salir a defenderse de las críticas de los usuarios. Es más, hace poquito compartió una historia, donde se defiende del pesado comentario que recibió.

«¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso» comenzó escribiendo la persona.

Junto a lo que agregó: «Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas, ¿qué ejemplos les das? Cuando madures y caches que ser gordo es sinónimo de enfermedad tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha».

Frente a lo cual, Christell Rodríguez respondió sin filtro que «¿A mi me debería dar vergüenza verme así pero a ti no te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?».