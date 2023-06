«No idolatren a esta persona»: por este motivo funan a integrante de Gran Hermano

Anoche debutó en la televisión chilena el formato de reality Gran Hermano, con 18 participantes que prometieron dar todo para lograr sus objetivos, metas y ganar Gran Hermano.

Uno de los integrantes que más empatía causo en los espectadores y en las redes sociales fue Mónica Ramos. Una adulta mayor de 77 años de edad que cautivó con su alegría y ternura. Sin embargo, luego de su presentación en el reality show, surgió un comentario inesperado en Instagram.

La «funa»

Una joven que aseguró ser su nieta por Instagram, funó a Mónica por ser «encubridora» de su padre, el que sería un deudor de pensión de alimentos.

«Esta señora es mi «abuela», pero jamás le he dicho así. Es la mamá de mi papá, un papito corazón que le debe 22 millones a mi hermano, hay demanda hace años y no ha pagado nada. Soy testigo cómo ella ha encubierto a su hijo».

En esa misma línea, la joven agregó que «Además nosotros somos tres hijos, en el video solo menciona a dos de sus nietos (hijos de mi tía) porque nosotros jamás existimos para ella». Comentó desde la cuenta de Instagram @dandelalu.

El llamado de su «nieta» es a que no idolatren a Mónica, ya que no es como se ve en pantalla. «No idolatren gente que no conocen, ella es una encubridora y ha echado en múltiples ocasiones a mis hermanos de su casa cuando han ido para defender algo justo» aseguró.

Quién es Mónica Ramos

Reside en la comuna de la Florida, pensionada y comerciante de la feria. Participa en dos grupos de la tercera edad, uno llamado «unidos por el recuerdo» y en el otro, se junta a tejer para niños con cáncer del Hospital Sótero del Río. En esos lugares se mueve constantemente.

Para Mónica, entrar al reality significa un renacer y enfrentarse al desafío más importante de su vida, según describen desde Chilevisión.