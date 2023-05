«Mi prioridad»: Daniela Aránguiz sube bella fotito junto a sus retoños

Esta semana, Daniela Aránguiz se vio en el centro de la polémica, esto luego de que filtrara a través de sus historias de Instagram, una serie de conversaciones íntimas que mantuvo con Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Pero sin duda lo que más dejó la escoba, es que entre todos los chats que subió, en uno se veían unas fotos de un calzón y un tubo de clotrimazol -usado para tratar las infecciones vaginales- que supuestamente pertenecerían a la diputada, a quien incluso trató de «cochina».

A pesar de que rápidamente borró las historias, muchos sacaron pantallazos que se viralizaron en redes sociales, por lo que se llenó de críticas por parte de los usuarios, acusándola de no saber dejar atrás su relación y cuestionar la higiene íntima de Orsini con la foto.

Frente a esta situación es que Daniela Aránguiz rompió el silencio en Zona de Estrellas, donde intentó explicar lo que pensaba en ese momento, afirmando que «yo no reacciono si no me hacen algo antes», acusando que su ex se excusó de pasar el fin de semana con sus hijos como le correspondía.

Eso si, se refirió a la filtración de los chats, reconociendo que se equivocó en la forma, en especial con «una imagen que no debí haber subido».

La foto familiar de Daniela Aránguiz

Por lo mismo que ahora quiere dejar atrás todo el escándalo, así que por el fin de semana, partió junto a sus retoños hasta Antofagasta, para disfrutar de unos días de descanso.

Desde ahí, Daniela Aránguiz subió una postal junto a los adolescentes, con un sentido mensaje: «Siempre serán mi prioridad, mi 1 opción mi más grande Amor mi Familia ❤️❤️❤️ nos encanto conocer Antofagasta un viaje cortito pero lleno de momentos lindos».

En cosa de minutos, la influencer recibió más de siete mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, los que le pidieron que se enfocara en sus hijos, que son lo más importante que tiene.

«Así es, los hijos son la prioridad de las madres»; «Razón suficiente para que puedas estar bien Dany y al 100% para ellos»; «Linda fotoo…..eso si vale ver , son lo más importante y valioso»; «Razón suficiente para dar vuelta la página»; «Por ellos quiérete y mucho» y «Eso es lo que vale en esta vida» le dejaron.