«Siempre estarás en nuestra vida» Vanesa Borghi comparte íntimos registros del funeral de su hija

La jornada de este domingo, Vanesa Borghi impactó al dar a conocer una lamentable noticia, pues a las pocas horas del nacimiento de su retoña Clara, la pequeña lamentablemente falleció.

«Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza», comenzó escribiendo en un desgarrador post de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Vanesa Borghi agregó: «Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos».

«Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado», indicó la ex Morandé con Compañía.

Junto con esto, le dedicó unas emotivas palabras: «Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos».

El emotivo funeral de la hija de Vanesa Borghi

Es en este contexto que durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo el funeral de la pequeña Clara. Por lo mismo que a través de redes sociales, Vanesa Borghi compartió algunas íntimas postales de lo que resultó la emotiva despedida de la bebé.

La primera foto que compartió, se puede ver la carroza que llevaba a la niña, junto a la cual escribió el mensaje: «Siempre estarás en nuestra vida. Te amamos».

Mientras que en el segundo registro, se ve la iglesia en la cual ocurrió el velorio de Clara. Para lo que Vanesa Borghi agregó: «Tantas preguntas…».