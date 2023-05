¡Seca! Pamela Leiva debuta en la animación en Canal 13: «Con el corazón llenito»

Este 2023 es sin duda el año de Pamela Leiva, pues comenzó con ella como la gran triunfadora del Festival de Viña, luego sumándose al panel de Tu Día en Canal 13 y además, confirmada como el número del humor para La Gran Noche de la Corazón.

Pero esto no es todo, ya que se confirmó que la comediante hará su debut en la animación con ‘El Club’, programa de la franja cultural de la ex señal del angelito, el que mostrará los más diversos, entretenidos, peculiares y muy chilenos clubes que existen a lo largo de todo el territorio nacional.

«Me dieron la oportunidad de hacer algo nuevo y poder estar en la conducción de un programa en el cual su contenido me hace mucho sentido, porque me encanta que la gente se reúna y haga la vida fuera de su casa», comenta Pamela Leiva y destaca que «estamos tan encerrados que buscar motivos para salir y juntarnos con otras personas para compartir los mismos intereses, es algo muy bueno».

Es así como la ex chica reality vivirá en primera persona la experiencia de ser parte de cada uno de los clubes, muy a su estilo, con soltura y humor para conocer a cada uno de los integrantes de estos círculos. Siempre acompañada de una cámara que la seguirá, dejando que las situaciones la sorprendan en todo momento.

La experiencia de Pamela Leiva en El Club

Con relación a esto, Pamela Leiva aclara que se ha sentido muy bien ya grabando ‘El Club’, porque «estoy conociendo a grandes personas que conforman un Chile profundo. Ha sido una experiencia hermosa porque conoces distintas historias y visiones de vida. Gente muy encantadora y cada ser humano con una historia potente detrás, y eso a mí me ha hecho aprender mucho».

Junto con agregar que en las grabaciones «me he empapado de cada persona que he conocido, de cada club y me voy con el corazón llenito después de cada jornada. Ha sido una experiencia muy enriquecedora».

Pamela Leiva manifiesta que le gusta el contenido del programa y reflexiona que tiene mucho que ver con ella, pues «son muchas historias humanas y visiones de vida muy llamativas, con mucho amor y compañerismo, con sueños que se hacen realidad».

Recuerden chiquillos que pueden disfrutar del manso show que tiene la humorista en la edición 2023 de La Gran Noche de la Corazón, que dejará sus entraditas a la venta a partir de este jueves 4 de mayo a las 11:00 horas.