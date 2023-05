Ignacia Michelson asegura que llamaron a su mamá para importante programa

Hace unos días Jenny Díaz, la mamá de Ignacia Michelson dio su primera entrevista en la que se refirió a la relación de su retoña con Marcianeke y cuál era su impresión del conocido artista urbano.

Pero sin duda que lo que más llamó la atención, es que a sus 54 años, la mujer se mantiene más que joven, con muchos no creyendo su edad y asegurando que de verdad parece que fuera la hermana de la ex chica reality, especialmente por el gran parecido de ambas.

Y al parecer esta repentina fama ya le estaría trayendo los primeros frutos a la mamá de Ignacia Michelson, pues según contó la misma chiquilla, ya estaría recibiendo algunas ofertas para aparecer en televisión.

Resulta que en una historia de Instagram, la polola de Marcianeke comentó que a Jenny la llamaron ni más ni menos que de Gran Hermano. «Muchos queriendo entrar a Gran Hermano y llaman a mi mamá para entrar. Deberían hacer nuestro propio reality».

La mamá de Ignacia Michelson sobre Marcianeke

Como te contamos, en conversación con LUN, Jenny Díaz se refirió al romance de su hija con Marcianeke. «Me imaginaba otra cosa. Pero es una persona totalmente distinta a lo que se ve. Lo que conozco del Mati, porque para mí es el Mati en la casa, no Marcianeke, es que el Mati es tiernucho».

Junto con esto, la mamá de Ignacia Michelson contó cómo es el artista como yerno. «Es que es muy tierno y trata bien a la Ignacia. Lo que sí, es flaquito, así que cuando vienen les cocino comida casera como pollito al jugo, arroz con carne y cazuela».

«Se apañan mucho y eso me encanta de ellos. Andan juntos para arriba y para abajo. El otro día me vinieron a dejar a la Mimi (perrita de Ignacia), porque iban al supermercado. Cuando están en la casa son como cualquier pareja. Están en la piscina, en el dormitorio viendo una película, comemos. Me gusta verlos juntos» afirmó.