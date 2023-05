«Que aprenda a escribir»: Rocío Toscano se lanza sin filtro contra Cris MJ

No cabe duda que Cris MJ ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, esto luego de que en un live de Instagram mostrara una pistola en tono amenazante, lo que le valió una serie de críticas e incluso una declaración ante Fiscalía.

Es a raíz de esta situación que el cantante urbano compartió un mensaje en sus historias, el que fue recogido por un perfil especializado de Instagram. Siendo una de las personas que respondió ni más ni menos que la actriz Rocío Toscano.

Rocío Toscano se lanza con todo en contra de Cris MJ

«Les pido disculpa a todas las personas que piensan k uno es el peor ser humano del mundo», comenzó escribiendo Cris MJ en el extenso texto que compartió en la red social de la camarita, pero que al poco tiempo borró.

Pese a esto, la cuenta Elgénero7 logró rescatarla, compartiendo el resto de sus palabras. «Primero k nada si yo dijiera la verdad de todo lo k me a pasado ustedes me entenderian pero xk no lo e echo? Porke ya me aburri de exprimirme por los live aveces uno se siente persona como todos y actuamos asi quizas la fama los cambia».

«… Pero el k es fuerte se mantiene como siempre. Cuantas noches no estuve llorando en La Serena rezándole a diosito que me cumpliera el sueño. Lo único que pensaba era en dinero xk quería tener ami mamá y papá bien. Gracias a dios hoy en día no les falta nada, pero aki estoy yo luchando conmigo mismo solo dire el tiempo me dará la razón» continuó Cris MJ.

Cerrando su mensaje, el intérprete de ‘Una Noche en Medellín’ señaló que «…Si fuese tan penca y mala ko estaría no estaría donde estoy. Enfasis k si te ven triste se aprovecha denme par de meses y volveré a brillar como antes».

Y entre todas las respuestas que recibieron las palabras de Cris MJ, el que más llamó la atención es el de Rocío Toscano, quien no se guardó nada y escribió: «Que aprenda a escribir y hablar y a ubicarse por favor!».

Como era de esperar, varios usuarios de inmediato salieron a contestarle: «Cállate, vive tu mundo nada más. No todos nacemos perfecto, todos cometemos errores»; «ajjjajaja la mea perso si naciste en cuna de oro»; «creo que tu tampoco sabes escribir».