Marcianeke se refiere a la fuerte polémica de Cris MJ: «Todos cometemos errores»

Este miércoles, Marcianeke dio una extensa entrevista a Culto de La Tercera, en la cual habló en profundidad sobre distintos temas de su vida, pasando por su carrera artística, sus relaciones y las adicciones que se ha enfrentado en el último tiempo.

Instancia en la que no pudo dejar de lado hablar de la polémica que enfrenta Cris MJ. La cual partió luego de que el intérprete de ‘Una Noche en Medellín’, hiciera un live en Instagram, amenazando con una pistola a un productor que lo había funado.

Marcianeke da su opinión sobre Cris MJ

Frente a esto, es que Marcianeke comenzó señalando en el medio antes nombrado que «todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás al otro día nos podemos arrepentir, cachai».

«Yo no lo juzgo, no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero sí cosas que no tienen nada que ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema» continuó el artista urbano.

Siguiendo por esta línea, Marcianeke aseguró que «Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada que decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema».

«Yo antes, por ejemplo, también solucionaba las huevadas así; llamaba a mi grupo de amigos y les decía ‘ya, vayan a pegarle a este, que me tiene aburrido’. Pero yo ahora no. Si esa persona tiene su gente, me junto yo a hablar con la gente y buscar una solución, no tengo problemas, la cosa es saber hablar con la gente, porque últimamente ya nadie habla», cerró el intérprete de ‘Dímelo Ma’.