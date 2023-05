«Necesita salud mental urgente»: Rocío Toscano se lanzó con todo en contra de Daniela Aránguiz

Por estos días, Rocío Toscano volvió a las pantallas, luego de protagonizar el capítulo final de la serie de TVN Alma Negra, donde se adaptó el trágico asesinato del profesor Nibaldo Villegas.

A pesar de este importante papel, la actriz se vio en medio de la noticia, luego de que se viralizara un particular mensaje que habría hecho sobre Daniela Aránguiz en el que se lanza con todo en su contra por una particular situación que habría vivido con ella.

Resulta que el portal de farándula Infama, compartió a través de Instagram, una publicación de Rocío Toscano en la que dedica unas fuertes palabras para la ex chica Mekano.

«Qué paja la verdad, esa tipa de verdad necesita salud mental urgente, una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensajes y por qué él me había dado like en una foto» comienza señalando la intérprete nacional.

Siguiendo por esta línea, Rocío Toscano agregó que es «Brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos, desconfianza y 0 amor propio». Cerrando su mensaje con un apoyo total para la diputada Orsini: «¡Aguante Maite! 🙌».

La publicación del sitio de farándula da entender que estas palabras muestran un doble estándar por parte de Rocío Toscano, ya que ella estaría cayendo en las mismas acciones que crítica. «La que dijo ‘qué se muera la farándula chilena'» escribieron para acompañar el registro.

Tras esto, publicaron una historia que habría subido la actriz, en la que dice estas mismas palabras.

Rocío Toscano contra Cris MJ

Hay que mencionar que esta no es la primera polémica que protagoniza Rocío Toscano en los últimos días, pues hace poquito se refirió en duros términos en contra de Cris MJ, luego de que el chiquillo publicara un mensaje en Instagram con relación a sus recientes polémicas.

«Que aprenda a escribir y hablar y a ubicarse por favor!», son las simples palabras que le dedicó al artista urbano.