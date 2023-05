Menos que un candy: Gala Caldirola y Mauricio Pinilla se habrían dado la PLR

Sin duda que la relación de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola ha sido una de las parejas más polémicas del último tiempo. Pues tras estar por meses negando su romance, hace unas semanas dejaron la grande al confirmalo.

Resulta que el exfutbolista subió una romántica fotito besando a la española, junto a la que escribió el simple mensaje: «El amor es libre y libremente te elijo! ❤️ @galadrielcaldirola a volar 🕊️».

Por su parte, Gala Caldirola publicó unas sentidas palabras tras la serie de críticas que recibieron por su pololeo. «Todos tenemos derecho a reiniciar las veces que sea necesario. Un matrimonio fallido no es una condena, es parte de la vida. Y quien no ha tenido ganas de mejorar y volver a empezar? Si no cumplimos las expectativas de otros, los siento, pero estamos preocupados de cumplir con las nuestras».

Pero al parecer las cosas se habrían terminado durante los últimos días, lo que tiene a los seguidores de la pareja más que complicados.

¿Todo se derrumbó entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla?

Los rumores comenzaron luego de que varios se fijaran que tanto como Mauricio Pinilla como Gala Caldirola borraron sus fotitos juntos, sin dejar rastro de su pololeo, pues en el caso del comentarista deportivo solo quedan registros junto a sus retoños, mientras que la ex chica reality está promocionando su marca de ropa.

E incluso, luego de que empezara a viralizarse la información de una posible ruptura, la modelo posteó un mensaje claro: «Fuimos tan efímeros como eternos», desatando aún más las interrogantes.

De esta forma, el amor de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla habría durado la nada misma, dejando a todos sus fanáticos impactados con lo fugaz de su affaire, el que tanto defendieron y que tanto demoraron en confirmar.