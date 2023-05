Iván Arenas recuerda especial anécdota en el liceo: «Me hacía tomar piscolas para que yo contara chistes»

La noche de este sábado, se estrena un nuevo capítulo de ‘Te paso a buscar’, en donde, Pancho Saavedra, recorrerá las calles de Santiago en el Ford Falcon rojo junto al hombre detrás del legendario “Profesor Rossa”, Iván Arenas.

El querido comunicador recordará sus exitosos programas televisivos, así como también sus últimos años dedicados a la comedia. Incluso le contará algunos chistes al animador.

Junto a Pancho Saavedra, develará que le gustaría regresar a la televisión con un espacio informativo, tal como en sus inicios. Según él, «volvería con un programa para entregar información, porque el programa de humor no es programa, sino que es una cosa totalmente optativa. Tú puedes hacer un show cuando quieras».

Sin embargo, Iván Arenas concluirá que sería un problema compatibilizar dicho espacio con sus shows humorísticos actuales, porque «yo puedo volver a la plana educativa, pero ¿cómo dejo esto del humor que me encanta también? Si pudiera matizarlo… Aquí hay un cruce, porque cuando se está educando es bien complicado decir que mañana tengo un show sin censura».

La particular anécdota de Iván Arenas en su época escolar

En el programa de Canal 13, el también diseñador industrial rememorará una de sus tantas y divertidas anécdotas de su época escolar. En esos años, él ya era conocido por contar chistes, de hecho le llamaban ‘el loco Arenas’.

Por eso, recordará que «cuando me fui al liceo nocturno a hacer un 2×1, casi no estudié ninguna cosa. Me mandaba a buscar el director y el compadre me hacía tomar piscolas para que yo contara chistes». Debido a tal situación, Iván Arenas se sorprendió con su puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica, que le permitió estudiar Arquitectura con mención en Diseño Industrial.

Asimismo, el ex conductor de TV recordará un cómico, pero gran momento vivido junto a Eleodoro Rodríguez Matte, fallecido ex director ejecutivo de Canal 13. Según comentará, el exitoso programa ‘Maravillozoo’ (que comenzó en 1995) estuvo cerca de no ir al aire, pero él mismo se encargó de convencer a Rodríguez Matte.

«En un momento dijeron que no iba el programa, y yo llevaba estudiando no sé cuánto. Y de picado fui a hablar con Eleodoro Rodríguez Matte, y él incluso no sabía la temática del programa. Le puse una cartulina y le empecé hablar de un animal para que lo adivinara. Quedó cachudo con el tema, y me dijo ‘se graba el lunes’», señalará el hombre que coanimó el recordado espacio de mascotas.