La potente reflexión de Naya Fácil sobre el cyberacoso tras muerte de Galee Galee: «Provocan odio, morbo»

La noche de este viernes se dio a conocer la lamentable muerte del artista urbano Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee, esto luego de ser internado en el Hospital Félix Bulnes y quedar en estado crítico.

Hay que mencionar que la partida del joven de 29 años fue más que inesperada para sus fanáticos, aunque se comenzó a especular que no estaba pasando por un buen momento personal, a partir de una supuesta funa en su contra, la que le trajo una serie de críticas en redes sociales.

Como era de esperar, muchos de sus colegas del género salieron a dedicar emotivos mensajes para su amigo, mientras que otros famosos no dudaron en compartir reflexiones sobre el cyberacoso y las repercusiones que puede tener en la gente. Tal es el caso de Naya Fácil.

Naya Fácil comparte honesto mensaje sobre Galee Galee

Resulta que a través de Instagram, la influencer no dudó en referirse a la partida de Galee Galee, haciendo referencia al bullying online, el cual ella también ha vivido. «Provocan odio, morbo, puras cosas negativas a todas las personas».

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil hizo referencia a la expareja del artista. «Acá la chica quizás se equivocó, era un tema que tenían que solucionar ellos, perfecto, pero estas páginas de mierda, llegan y suben porque son unos hueones de mierda ociosos».

«Aprendamos de esto, las funas se ocupan para cosas graves, golpes, violaciones, cualquier tipo de esa magnitud. Las funas no se ocupan para cualquier mierda, no sé cuándo las funas perdieron lo que realmente deberían ser. Las funas graves. No cualquier cosa» cerró su mensaje.

Aunque Naya Fácil no fue la única en hablar de este tema, ya que a través de sus stories, Coté López escribió: «No más bullying cibernético. No todo el mundo es capaz de soportar el odio. Q.E.P.D @galeeykzgalee».