«Pobre mujer»: Mauricio Pinilla lanzó un confuso mensaje a Daniela Aránguiz

El ex jugador de La Roja y de la «U», Mauricio Pinilla, se refirió en duros términos sobre Daniela Aránguiz hace unos días, después de que la ex chica Mekano se refiriera a la relación actual que tiene el ex delantero con Gissella Gallardo. En ese contexto, el chiquillo no se guardó nada y arremetió con todo.

Es importante señalar, que Aránguiz hace unos días dio a entender en el programa de Zona Latina, que el ex futbolista no se hacía cargo de sus hijos.

«Cuando no te pasan plata para darle de comer a tus hijos, te tienes que ir a sentar (a programas de televisión) para poder ir al supermercado», precisó la ex chica Mekano.

Luego de estas polémicas declaraciones, el comentarista de ESPN realizó un furioso descargo a través de su cuenta de Instagram.

El confuso mensaje de Mauricio Pinilla

«Pobre mujer enferma! Como si no tuviera que pagar la pensión todos los meses! Y al día! Qué pena que esta mujer se haya vuelto loca. Ojalá sane su cabeza y deje de hablar huebadas! Pero con respeto», lanzó Mauricio Pinilla.