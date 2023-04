¿Problemas en el paraíso? Aseguran que Pinilla y Gala Caldirola estarían distanciados

Durante el pasado 7 de abril, Gala Caldirola y Mauricio Pinilla confirmaron su pololeo, esto tras meses de negarlo en varias ocasiones, luego de compartir una romántica fotito en la que aparecen dándose un apasionado beso.

«El amor es libre y libremente te elijo! ❤️ @galadrielcaldirola a volar 🕊️», es el simple mensaje que escribió el exfutbolista para acompañar el registro que de inmediato dejó la grande entre los usuarios de redes sociales.

Tras esto, la propia Gala Caldirola compartió un mensaje con relación a las críticas que le han llegado por su romance. «Todos tenemos derecho a reiniciar las veces que sea necesario. Un matrimonio fallido no es una condena, es parte de la vida. Y quien no ha tenido ganas de mejorar y volver a empezar? Si no cumplimos las expectativas de otros, los siento, pero estamos preocupados de cumplir con las nuestras».

¿Problemas entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla?

Pero en las últimas horas comenzó a correr un fuerte rumor de que al parecer los tortolitos no estarían pasando por el mejor momento de su relación. Así es como lo reportó el portal Infama, quienes aseguraron que la española se habría molestado con Mauricio Pinilla por un tema relacionado con sus hijos.

Junto con esto, los rumores aumentan gracias a las historias que ha subido Gala Caldirola, quien compartió mensajes que ya varios interpretaron como palos dirigidos a alguien en específico. «Recordatorio: eres mucho y mereces mucho» es el primero de los posteos que subió.

Mientras que en el segundo se puede leer: «Tener a alguien con quien tengas toda la confianza del mundo para soltarte y reírte a carcajadas siendo como realmente eres, y que a la vez puedan hablar de temas serios, personales, de reflexión, pasar de lo común a lo más turbio con la misma confianza. VALE ORO».

Por último, hay que mencionar que tras estar subiendo a cada rato fotitos y videos disfrutando de su relación, ya llevan algunos días sin compartir nada juntitos.