Gissella Gallardo hace su regreso a la televisión en conocido programa

Los últimos meses de Gissella Gallardo no han sido los más fáciles. Pues no solo pasó por el polémico quiebre con Mauricio Pinilla, el que la tuvo en el centro de la noticia. Ya que a principios de este año se tuvo que enfrentar a la muerte de su papá, la que la dejó profundamente afectada.

Pero con el tiempo, está retomando sus actividades normales y este miércoles hará su debut en los programas de concursos. Esto debido a que junto a su familia participará de ‘Qué Dice Chile Prime’, enfrentándose ni más ni menos que a Marlen Olivari.

Este equipo lleva por nombre las ‘Gardashian’, compuestas por Gissella Gallardo, su hermana Fabiola, su sobrina Paola Aceval y su amiga Beatriz Torres. Mientras que, los ‘Olivari Mayer’, compuestos por Marlen Olivari, su mamá Isabel Meyer, su prima Marcela y su primo Virgilio.

«Me sentí súper bien y en confianza con mi familia en el programa, fue muy entretenido todo. Además, me encantó el formato del programa, pero lo encuentro singular porque uno puede ganar todos los puntos y vale más ser estratégico y robarlo todo», opina Gissella Gallardo sobre lo que será su debut en los programas de concursos.

La sobrina influencer de Gissella Gallardo

Por su parte, su sobrina -e hija de Fabiola-, la influencer Paola Aceval, debutará frente a las cámaras de televisión en el programa. «Siempre hemos sido muy unidas con la Gisse, y cuando nos invitó a participar en el programa con mi mamá no dudamos en acompañarla. Es primera vez que participo en un programa de televisión, pero desde chica siempre me han gustado mucho las cámaras y tengo mucha personalidad, así que me sentí súper cómoda».

«Siempre he pensado que con mi mamá y tía podríamos hacer algo en televisión, y ‘¡Qué dice Chile!’, fue el primero en abrirnos las puertas a esta idea que queremos crear en un futuro», agrega la sobrina de Gissella Gallardo sobre su futuro en pantalla.

En el otro lado, Marlen Olivari ya ha estado en el programa, pero ahora por primera vez lo hará acompañada por su familia. «Fue muy lindo reunirnos con ellos, nos ayudó mucho a unirnos como familia. Yo a mis primos no los veía desde el funeral de un tío de nosotros, y me dijeron que eran fanáticos del programa, así que los convoqué a venir. Además, estoy muy orgullosa de mi mamá, yo pensaba que le iba a costar responder, pero tuvo un desempeño increíble».

El equipo ganador del capítulo donará 2 millones de pesos a la Fundación Educalegre, que entrega acceso directo a talleres educativos complementarios gratuitos para niños, niñas y jóvenes con menos recursos y oportunidades y así complementar la educación formal de sus hijos/as, con el objetivo de disminuir la brecha de las desigualdades educativas en nuestro país.