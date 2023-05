Laura Prieto habla de sus baños con vino: «No es que uno se vaya a echar en un navegado»

Hace un tiempo te contamos que Laura Prieto llegó hasta Pirque para disfrutar de ni más ni menos que un baño de vino, el que no dudó en mostrar a través de redes sociales, con unos registros luciéndose en bikini mientras posaba desde las tinajas.

Por lo mismo que ahora en conversación con Las Últimas Noticias, la uruguaya se refirió a la experiencia de este tratamiento, conocido como enoterapia. «Lo que hace es desintoxicar la piel, ayudar a hidratar, aparte de relajarte porque el agua está tibia».

Siguiendo por esta línea, Laura Prieto agregó que «después te das un bañito y te das cuenta, cuando te aplicas la crema, que la piel está mucho más tersa y fresca», comentando que además «se nota el cambio».

Eso si, la ex panelista de Me Late aseguró que no se emborrachó en esta particular terapia, ya que el vino en el que se sumerge, pasa previamente por un tratamiento no fermentado. «No es que uno se vaya a echar en un navegado».

Junto con esto, Laura Prieto explicó al medio antes nombrado que esta terapia se trata de un «un tratamiento relajante, lo asociaría a darse un baño de sales, meditar, tiempo para uno», pues busca «eliminar al estrés».

Laura Prieto recuerda la antigua farándula

Hace poquito, la influencer conversó con Mauricio Pinilla en ‘Fuera de Área’, donde se refirió al abrupto fin de ‘Me Late’, además de recordar cómo era la farándula a mediados de los 2000 y todo a lo que se enfrentó.

Frente a esto, Laura Prieto señaló que ahora el espectáculo es «mucho más light, salvo excepciones porque a mi tío le dan duro», recordando que el futbolista se ha visto envuelto en una serie de polémicas en el último tiempo.

Tras esto, Pinilla recordó algunas experiencias que vivió durante esa época, mientras que ella señaló que «Esas cosas que uno dice ahora que está más reflexivo, cuando era joven, cómo toleraba esas cosas, cómo uno no tenía un límite de los valores, de las cosas éticamente correctas. Ahora eso es más funable».