Katherine Orellana confiesa delicada situación con su hijo: «No puedo acercarme a él»

Este miércoles, Katherine Orellana estuvo invitada a Buenas Noches a Todos, donde se confesó con Eduardo Fuentes sobre su vida en el mundo de la televisión, además de lo que ha vivido con sus adicciones y cómo es que esto afectó la relación con su retoño Facundo.

Sobre esta situación, la cantante aseguró que «es un niño que a mí me ha ayudado. Es como mi ángel guardián, y creo que si no tuviera a Facundo, estaría más perdida. Está todos los días en mi corazón, pero no puedo estar con él hace más de 9 meses».

«El tribunal dictaminó que yo no podía acercarme a él por dos años», continuó Katherine Orellana, revelando que ni siquiera puede comunicarse con el pequeño a través del teléfono.

Eso sí, confirmó que desde que entró al último centro de rehabilitación, estos la están ayudando con la causa legal, con el fin de que pueda entrar a los mismos programas que Facundo y así pueda volver a vincularse con él.

«Lo aguanto con fuerza, no más, porque ya por demasiado tiempo la he cagado una y otra vez… Lo miro y veo que es un niño tan inteligente que no quiero que pase las carencias que pasé yo», continuó, según lo consignado por Página 7.

Katherine Orellana y lo que planea hacer cuando se reencuentren

Es en este contexto que Katherine Orellana afirmó que tiene planeado estudiar técnico en rehabilitación. «Cuando Facundo esté adolescente, puede demostrar un cambio en sus emociones por todo lo que ha vivido. Quiero estar ahí con él para poder apoyarlo».

Además, la ex chica Rojo, aprovechó de destacar que el niño se encuentre con su abuela. «Le pido disculpas a mi mamá y a mi hijo por no estar con él, pero sé que voy a compensar lo que hice. Dios me da la fuerza todos los días, aunque sea un camino difícil, para salir adelante».

«Él es un niño que no eligió nacer y a veces los adultos somos muy egoístas. Yo pequé de egoísta, pero creo que estoy a tiempo para reivindicarme, independiente de las veces que la he cagado» cerró.