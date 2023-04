«Solo la pasta te deja así»: Hacen pebre a Kathy Orellana por fotito del antes y después

Hace unos días, Kathy Orellana sorprendió al aparecer en Sígueme y te Sigo, donde se confesó sobre su nuevo ingreso a rehabilitación, en el centro Creeré, donde la trataron por la adicción al alcohol que sufre hace años.

«Estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas. Yo estaba perdida, no sabía para dónde ir, gritaba por ayuda, pero no la quería recibir» es parte de lo que señaló en el programa de TV+.

Junto con esto, Kathy Orellana aseguró que «yo creo que los últimos 6 u 8 meses, antes de entrar al tratamiento, tomaba todos los días. Tomaba vino, porque no me alcanzaba para más. Yo creo que tomaba entre cuatro o seis litros diarios».

Es en este contexto que, tras estar por un buen tiempo alejada de las redes sociales, en el último tiempo decidió hacer su regreso, retomando también la promoción de las pastillas para perder peso que vende a través de Instagram.

Por lo mismo que la cantante subió una publicación de su «antes y después», comparando una postal del 2018 con una del 2023, junto con el mensaje: «La operación bariátrica fue en 2009 Y volví a engordar en el 2018 así conocí estos productos vean en google! Comentarios recibidos todos buenos o malos!! Gracias a Dios tomo solo de lo que me sirve el resto!!! Bendiciones».

Los pesados comentarios para Kathy Orellana

Tras esto, Kathy Orellana recibió más de mil me gusta y decenas de comentarios, los cuales en su mayoría eran acusándola de mentir sobre este tratamiento e incluso asegurando que su delgadez actual tiene relación con el consumo de drogas.

«Soy alérgico a la Pasta no tendrás otra opción»; «No creo en esas pastillas son puro negocio ella la operaron y después se cuido quizás como», «Si quieren adelgazar rapido, la pasta base. Sólo se alimentan de esa maldita droga»; «Se ve mal así me gustaba como antes»; «Solo la pasta te deja así yo se xq lo he vivido de muy cerca» y «Lo que hace la pasta» le escribieron.

Frente a esto, es que Kathy Orellana solo decidió compartir una captura de uno de los comentarios que le dejaron, en el que simplemente le responde a la persona: «Lamento eso».