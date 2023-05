Filtran que Mauricio Pinilla viviría delicado momento tras quiebre con Gala Caldirola

Uno de los romances más polémicos del último tiempo es el de Mauricio Pinilla con Gala Caldirola, los que después de meses de negar su relación, decidieron confirmarla a través de Instagram, con una romántica postal que dejó la grande entre sus seguidores.

Pero pese a que muchos esperaban que esta relación durara por un largo tiempo, a principios de mayo se dio a conocer que los tortolitos terminaron su relación, pues de acuerdo a varias fuentes, el exfutbolista la encontraba «muy intensa» y tenía problemas con sus fiestas.

Es en este contexto que, en las últimas horas, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer que Mauricio Pinilla no se encontraría pasando por uno de sus mejores momentos, e incluso estaría internado por tercera vez en una clínica del sector oriente, esta vez por un cuadro de estrés.

«En la semana subió unas historias viendo a la hija jugar un partido de hockey, y el lunes nuevamente cayó internado en una clínica del sector oriente. Está bien complicado», señaló la periodista en un live de Instagram.

Siguiendo por esta línea, la comunicadora reveló que Pinilla tendría de diagnóstico un «cuadro de estrés severo. Al principio pensaban que era un tema médico, físico, pero después determinaron que no, que era más bien psicológico».

Además, Cecilia Gutiérrez indicó que por este motivo, no ha ido a trabajar en los últimos días. «Ha sido un año súper complejo. Uno no podría burlarse o juzgar el hecho de que decida internarse, porque la salud mental es un tema muy delicado, uno no puede jugar con eso. Cuando alguien decide buscar ayuda, es porque es un grito de auxilio y llegas a un límite».

No solo Mauricio Pinilla atraviesa un difícil momento

Pero al parecer no es Mauricio Pinilla el único que lo estaría pasando mal tras el quiebre, ya que hace algunos días se reveló que Gala Caldirola tampoco lo estaría pasando muy bien.

«Dicen que está complicada. No sabe muy bien qué hacer con su vida», indicó la panelista de Zona de Estrellas según consigna La Cuarta.