Adriana Barrientos responde sin filtro a las duras palabras de Cecilia Gutiérrez

¡A buscar sus cabritas! Que esta teleserie recién comienza. Adriana Barrientos rompió el silencio y reaccionó a las conversaciones que se filtraron de Cecilia Gutiérrez, quien quedó en evidencia pelándola a ella y a Daniela Aránguiz… ¡Grato ambiente laboral!.

Recordemos que en los mencionados chats se puede leer que la periodista dice: «Sí, Adriana es fome, no hace nada, solo sube videos jajaja», además de señalar que «ella se dedica a filtrar todo y acomodar las cosas a su conveniencia».

Tras esto, la otra persona le envía una historia de Adriana Barrientos y le pregunta si acaso se habían peleado. «Qué lástima porque ella es peligrosa. De verdad me da susto lo que ella pueda hacer, ella me encaró pero yo no peleo, ella pelea sola».

¿Cómo reaccionó Adriana Barrientos?

Resulta que la cuenta de Instagram ‘Copuchas TV’, reveló las conversaciones de Cecilia Gutiérrez, las que llamaron la atención del público, pues a pesar de que se sabía de su mala onda con Adriana Barrientos, no estaban al tanto de la situación con Daniela Aránguiz.

Pues en esta publicación, «La Leona» comentó los dichos de su colega. «Impactada 😲😲😲😲😲😲😲», escribió la modelo, dejando en evidencia la sorpresa que le generaron las mencionadas palabras.

Tras ello, el medio no dudó en responderle: «Adriana peligrosísima jajaja«.

Pero esto no fue todo, ya que después una usuaria expuso: «Son de hace más de tres meses los mensajes. A la página le faltó comentar que no es algo de ahora, porque con el tiempo empezaron a tener mejores relaciones laborales».

Afirmaciones que Adriana Barrientos no demoró en desmentir, puesto que escribió: «Qué raro porque me tiene bloqueada en Instagram! 😂», esto según pudo rescatar FM Dos.

Sin embargo, luego de un rato, la modelo tomó la decisión de borrar su mensaje en el posteo de la cuenta de Copuchas TV.