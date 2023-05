El potente relato de Aylén Milla tras revelar que tiene cáncer de mama: «No tengo pelo y no me importa»

Hace algunos meses comenzó a correr la información que Aylén Milla estaría pasando por un complejo momento de salud, sobre el cual no se había querido referir hasta el momento, solo dando algunos indicios de lo que se podría tratar.

Pero durante la noche de este miércoles, la argentina hizo una transmisión en vivo a través de Instagram, donde se confesó con su más de millón de seguidores, revelando públicamente que padece cáncer de mama.

La honesta confesión de Aylén Milla

Junto con el live, Aylén Milla escribió el potente mensaje: «Soy Aylén, 33 años y tengo Cáncer de Mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia».

Se debe mencionar que hace un buen tiempo, comenzó a rumorearse que la ex chica reality era la famosa que tenía esta enfermedad. Por lo mismo que luego de que sus fans comenzaran a notar que algo pasaba con ella, decidió contar su verdad, revelando que la diagnosticaron en noviembre del 2022.

Durante su relato, que se extendió por cerca de 12 minutos, la modelo aseguró que ya estaba aburrida de «estar intentando fingir con una peluca», además de contar que en enero comenzó con el tratamiento para superarlo.

«No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa (…)» continuó Aylén Milla.

Además, agregó que «lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto. Y ahora es el momento».

Por otro lado, la chiquilla confesó que «esto es un subir y bajar constante. Pero, en mi caso, fueron los momentos más felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo».

«Obviamente también he tenido momentos llorando y arrastrándome al baño porque me sentía mal. Pero también he tenido que seguir trabajando», cerró Aylén Milla.