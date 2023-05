«Quería pedir perdón»: Julio César Rodríguez vive emotivo momento en funeral de querido amigo

La jornada de este lunes, se dio a conocer la muerte del conocido poeta, Erick Pohlhammer, quien además trabajó como panelista en distintos programas de televisión y era un gran amigo de Julio César Rodríguez.

Es frente a esta lamentable situación que durante el martes debió abandonar antes el estudio de Contigo en la Mañana, para asistir a su funeral en el Parque del Recuerdo de Huechuraba, donde también llegaron algunos rostros conocidos del espectáculo y la cultura nacional.

Julio César Rodríguez y la despedida a Erick Pohlhammer

«Yo esperaba que fuera un funeral así, con gente que aplaudía y tocaba la armónica porque vinimos a celebrar a Erick», señaló Julio César Rodríguez en conversación con Las Últimas Noticias.

Tras esto, el animador confesó que no pudo evitar emocionarse en el momento que le dedicó unas palabras al escritor. «Me mantuve bien hasta que dije que quería pedir perdón por no estar hasta su final porque quise quedarme con su recuerdo de la última vez que lo vi (a fines de 2022)».

«A pesar de que estaba enfermo aún nos pudimos comunicar, abrazarnos y reírnos. Pero lamentablemente después su situación fue diferente porque el tumor fue muy agresivo y rápido», agregó Julio César Rodríguez sobre la enfermedad que afectó a Erick Pohlhammer.

Junto con esto, el rostro de CHV se refirió a la extensa amistad que mantuvieron. «Yo mucho tiempo sentí que mi humor no calzaba en programas formales y de actualidad, y Erick siempre inculcó que eso me iba a hacer sobresalir, que no lo transara. Me lo dijo en un año nuevo que pasamos juntos hace como 10 años».

Hay que mencionar que a través de Instagram, Julio César Rodríguez publicó una serie de registros de lo que fue la despedida al escritor, junto al mensaje: «Adiós querido!!! No vaya a mi funeral con cara de funeral… Así nos despedimos de don Érick Poll HAPPY!!!».