«Lo pasé como el hoyo»: Diana Bolocco revela su momento más complejo en Gran Hermano Chile

Hace unos días, Diana Bolocco visitó la casa de Gran Hermano en Argentina, para compartir con los semifinalistas del encierro, donde aprovechó de conversar con ellos sobre distintos temas con relación a lo que han vivido estos últimos meses.

Es en este contexto que, la animadora aprovechó de relatar uno de los momentos más complicados que vivió al interior del reality de CHV y cómo es que le afectó.

El momento más complicado de Diana Bolocco en Gran Hermano

Esto se trata de las varias ocasiones en las que Diana Bolocco le cambió accidentalmente el nombre a la gitana Linda Marcovich por el de Perla. «Yo mil veces me fui para mi casa diciendo por qué le dije esto, le debería haber dicho esto otro», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, la conductora agregó que «cuando le cambié el nombre a Linda lo pasé como el hoyo. Parece que no me importa, pero me fui muy triste a mi casa, como diciendo ‘por qué cometo ese error, hueón'».

«Sé que es una tontera, pero me imagino que para ella es importante. No es que no me supiera su nombre, solo es un lapsus». Junto con lo que Diana Bolocco mencionó: «Voy revisándome heavy a mi casa».

Hay que mencionar que, luego de su eliminación de Gran Hermano, Linda Marcovich conversó con Página 7, donde se refirió a esta confusión. «No me molestó, al principio como que me dio risa, pero me lo dijo tres veces».

Además de mencionar que «nada contra ella, yo tengo muy buena onda con Diana, pero como que ya, llevábamos un mes, apréndete mi nombre». Por último indicó: «Fue por eso, pero me lo tomé con humor (…) No me molestó».