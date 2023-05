Aylén Milla cuenta el romántico motivo por el que desobedeció orden médica: «Me va a retar»

La semana pasada, Aylén Milla dio a conocer una noticia que se estaba especulando hace varios meses y que impactó a sus seguidores. Pues en un live de cerca de 12 minutos, confesó que padecer cáncer de mama triple negativo desde noviembre del 2022 y que ya lleva 16 quimioterapias.

«Quiero abrir mi corazón, este es el momento adecuado, lo guardé en silencio hasta que yo considerada que estaba fuerte», comenzó relatando la argentina en el registro para su más de millón de seguidores.

Siguiendo por esta línea, agregó que «claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca».

Como era de esperar, al poco tiempo recibió miles de mensajes apoyándola en este complicado momento, además de enviarle todas las buenas vibras para que se pueda recuperar lo antes posible y logre dejarlo atrás.

Y desde ese momento que Aylén Milla se ha dedicado a compartir todo tipo de registros sobre lo que ha sido vivir con esta enfermedad en los últimos meses, pasando por sus estados anímicos, hasta como luce físicamente y se maquilla para sentirse bien con ella misma.

El viaje de Aylén Milla a Brasil

Es en este contexto que durante el fin de semana, la ex chica reality compartió una serie de registros, mostrando que partió de viaje ni más ni menos que a Brasil, para participar del matrimonio de María Fernanda Brito, una de sus amigas, y Rafael Facchino.

«¡No tengo palabras para describir lo lindo que fue ser parte y compartir con ustedes la celebración!», escribió Aylén Milla para acompañar unos registros de la celebración, donde se luce con un vestido negro y un pañuelo en la cabeza.

Junto con esto, aprovechó de dedicarles unas palabras a los novios en su gran día: «Obrigada pela noite maravilhos (Gracias por la noche maravillosa)».

Pero un tema que no podía quedar fuera es su enfermedad, ya que en medio de la celebración, confesó que su médico le había recomendado evitar estar en espacios donde se aglomere mucha gente.

«Mi doctor me va a retar por la aglomeración», indicó en sus historias, junto con señalar: «Pero, ¡viva la vida!», y que «confío en mis células sanas».