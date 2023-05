Yamila Reyna y Kel Calderón manifestaron su apoyo a Daniela Aránguiz: «Somos guerreras»

Recientemente Daniela Aránguiz hizo una publicación en su Instagram, en la que la ex «Mecano» se refirió al polémico fin de su matrimonio.

«Detrás del maquillaje y las sonrisas o la armadura que nos ponemos durante años para que no nos duelan tanto las heridas que nos va dejando la vida existe una mujer débil con muchas inseguridades y grandes sufrimientos» partió escribiendo la influencer.

Además, la panelista de Zona de Estrellas habló sobre el error que cometió. «Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealice uno q yo me inventé y lo defendí con uñas y dientes incluso me inventé defender lo indefendible».

«Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad de lo q mereces como mujer» agregó Aránguiz.

«Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza hoy decidí a no mirar nunca más para tras, me saco la armadura por q ya me pesa , estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar», finalizó.

Ante esta publicación, la mujer recibió más de 800 comentarios y 12.00 me gusta.

Yamila Reyna y Kel Calderón manifestaron su apoyo a Daniela Aránguiz

En este sentido dos reconocidas mujeres entregaron su apoyo para Aránguiz. Estas son Yamila Reyna y Kel Calderón.

«Fuerzas Dani, somos guerreras y todo sana ❤️» le comentó la argentina a ex Mecano.

Por otro lado, Kel Calderón también tuvo un mensaje para la panelista de Zona de Estrellas. «❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 que ese ❣️ sane muy muy pronto ❤️», le escribió.

Cabe destacar que Yamila Reyna, quien es rostro de TVN también ha generado polémica últimamente tras su quiebre amoroso con el futbolista Diego Sánchez. Este no fue en muy buenos términos, ya que Sánchez habría engañado a la argentina.