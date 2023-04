Rodrigo Villegas recuerda bello gesto de Kurt Carrera: «Recorrió todos los hospitales y clínicas»

La noche de este domingo, se estrena un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, en el que Martín Cárcamo conversará con el comediante triunfador del último Festival de Viña del Mar, Rodrigo Villegas.

El ex “Morandé con compañía” mostrará su casa en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, donde se mudó en 2018. Según mostró, tiene numerosas mascotas, entre ellas 18 perros. “Ellos comen 200 kilos mensuales de comida”, revelará.

Rodrigo Villegas hablará, además, sobre la muerte de su padre por un cáncer al pulmón tras cinco años de lucha contra la enfermedad. Según relatará, sorpresivamente el hombre decidió en sus últimos meses de vida terminar sus estudios.

«La última enseñanza que me dejó es que uno puede hacer lo que sea en cualquier momento, nunca es tarde. Se inscribió para terminar la enseñanza media a los 64 años, cinco o seis meses antes de que se fuera. De verdad me sorprendió eso, lo encontré un tremendo ejemplo de superación. Iba un rato a clases, porque se ahogaba, pero iba. Eso me enseñó a mí que uno puede hacer lo que quiera, y el único que se pone trabas es uno mismo», recordará el comediante, emocionado.

El bello gesto de Kurt Carrera con Rodrigo Villegas

Para cerrar, Rodrigo Villegas comentará que el fallecimiento de su padre lo sorprendió en medio de la transmisión en vivo de ‘Morandé con Compañía’. Siendo una de las personas que lo acompañó en ese momento su amigo Kurt Carrera, a quien define como «un niño en cuerpo de hombre».

«Kurt fue a verme a la clínica el día en que murió mi padre. Llegó como a las 5:30 de la mañana. Como yo no había dado ninguna información sobre donde estaba, recorrió todos los hospitales y clínicas, hasta que llegó a la Indisa a esa hora», asegurará Rodrigo sobre su amigo.